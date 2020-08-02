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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاتوزو: إيقاف ميسي؟ بالأحلام أو بمساعدة الـ"بلاي ستيشين" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
أشاد مدرب نادي نابولي جينارو غاتوزو بالنجم الارجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين يوم السبت في إياب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال غاتوزو في تصريحات لصحيفة سبورت الاسبانية: "يمكنني إيقاف ميسي في أحلامي، أو عندما أشغل البلاي ستيشن لابني، ليلعب مباراة بين نابولي وبرشلونة".
وأضاف: "حاولت بالفعل التسجيل في شباك برشلونة، عندما كنت ألعب مع ميلان، وكان وزني أقل 10 أو 15 كيلوغراما من الآن، ستكون مباراة رائعة ومختلفة، ولا ينبغي أن نفكر في وجوب تسجيل الأهداف، لكن لا بد من الوصول إلى كامب نو برؤوس مرفوعة".
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