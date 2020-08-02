غاتوزو: إيقاف ميسي؟ بالأحلام أو بمساعدة الـ"بلاي ستيشين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

أشاد مدرب نادي ​نابولي​ ​جينارو غاتوزو​ بالنجم الارجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين يوم السبت في إياب الدور الـ16 من مسابقة ​دوري أبطال أوروبا​.



وقال غاتوزو في تصريحات لصحيفة سبورت الاسبانية: "يمكنني إيقاف ميسي في أحلامي، أو عندما أشغل البلاي ستيشن لابني، ليلعب مباراة بين نابولي وبرشلونة".

وأضاف: "حاولت بالفعل التسجيل في شباك برشلونة، عندما كنت ألعب مع ميلان، وكان وزني أقل 10 أو 15 كيلوغراما من الآن، ستكون مباراة رائعة ومختلفة، ولا ينبغي أن نفكر في وجوب تسجيل الأهداف، لكن لا بد من الوصول إلى كامب نو برؤوس مرفوعة".