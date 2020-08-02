كهربا سيعود إلى السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 أفادت تقارير صحافية سعودية أن المهاجم الدولي المصري ​محمود عبد المنعم​ "​كهربا​" سيعود إلى ​الدوري السعودي​ من بوابة نادي النصر في الفترة القادمة.

يذكر أن صاحب الـ 26 عاماً لعب في السعودية مع فريقي الإتحاد والأهلي خلال الفترة الماضية.

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