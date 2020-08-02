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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرط اليونايتد للتخلي عن سانشيز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
أفادت بعض التقارير الصحافية في إنكلترا، أن مانشستر يونايتد، حدد مطلبه لنادي الانتر مقابل التخلي نهائيا عن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، وهو الحصول على مبلغ 17 مليون يورو.
وذكرت تقارير سابقة أن إدارة إنتر ميلان تسعى جاهدة للاحتفاظ بخدمات اللاعب التشيلي، بمقتضى صفقة انتقال دائم، بعد نهاية هذا الموسم.
وحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد أخبروا نظرائهم في إنتر ميلان بسعر التخلي عن خدمات سانشيز، هذا الصيف.
وأوضحت أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة للسماح برحيل سانشيز مقابل عرض مالي لا يقل عن 15 مليون جنيه إسترليني.
ويمتلك سانشيز عقدًا ساريًا مع مانشستر يونايتد حتى عام 2022، وهو ما يضع النادي الإنجليزي في موقف قوي في المفاوضات، وذلك على الرغم من أن راتبه قد يمثل مشكلة.
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