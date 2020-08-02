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كريستال بالاس يبحث عن بديل لـ زاها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

إستسلم نادي ​كريستال بالاس​ الإنكليزي لخسارة نجمه ​ولفريد زاها​ في الفترة المقبلة، في ظل رغبة العديد من الأندية الكبيرة بالتعاقد معه.

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وبدأت الإدارة بالبحث عن البديل المناسب لخلافة المهاجم الدولي العاجي في الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة ديلي ميل أن الخيار رقم 1 بالنسبة للنسور هو نجم ​واتفورد​ إسماعيلا سار الذي قد يرحل عن فريقه بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وإلى جانب سار تراقب إدارة بالاس كل من دوايت ماكنيل من بيرنلي وديفيد بروكس من بورنموث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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