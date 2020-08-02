كريستال بالاس يبحث عن بديل لـ زاها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

إستسلم نادي ​كريستال بالاس​ الإنكليزي لخسارة نجمه ​ولفريد زاها​ في الفترة المقبلة، في ظل رغبة العديد من الأندية الكبيرة بالتعاقد معه.

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وبدأت الإدارة بالبحث عن البديل المناسب لخلافة المهاجم الدولي العاجي في الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة ديلي ميل أن الخيار رقم 1 بالنسبة للنسور هو نجم ​واتفورد​ إسماعيلا سار الذي قد يرحل عن فريقه بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وإلى جانب سار تراقب إدارة بالاس كل من دوايت ماكنيل من بيرنلي وديفيد بروكس من بورنموث.