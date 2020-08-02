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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كريستال بالاس يبحث عن بديل لـ زاها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
إستسلم نادي كريستال بالاس الإنكليزي لخسارة نجمه ولفريد زاها في الفترة المقبلة، في ظل رغبة العديد من الأندية الكبيرة بالتعاقد معه.
وبدأت الإدارة بالبحث عن البديل المناسب لخلافة المهاجم الدولي العاجي في الفريق في الموسم المقبل.
وكشفت صحيفة ديلي ميل أن الخيار رقم 1 بالنسبة للنسور هو نجم واتفورد إسماعيلا سار الذي قد يرحل عن فريقه بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
وإلى جانب سار تراقب إدارة بالاس كل من دوايت ماكنيل من بيرنلي وديفيد بروكس من بورنموث.
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