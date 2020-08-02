لاتسيو قد لا يلعب في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

على الرغم من إحتلال المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة ​دوري أبطال أوروبا​ في بطولة ​الدوري الايطالي​، ما زال ​لاتسيو​ لم يحسم مسألة مشاركته بالمسابقة الموسم القادم، والسبب هما نابولي وروما.



روما إحتل المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الاوروبي، ونابولي حقق لقب الكأس وتأهل كذلك للدوري الاوروبي، لكنهما ما زالا ينافسان في دوري أبطال أوروبا (نابولي) وفي الدوري الاوروبي (روما) خلال المباريات التي ستقام الأسبوع المقبل إستكمالا لموسم 2019-2020.

ففي حال حقق روما لقب اليوروبا ليغ، سيحجز مقعدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولنفترض أن نابولي بنفس الوقت حقق لقب دوري أبطال أوروبا، سيتأهل هو الآخر، ما يعني أن ستّة فرق إيطالية تأهلت إلى دوري الابطال لموسم 2020-2021، ولأنّ لوائح الويفا تسمح فقط لخمسة فرق من كل بلد كحد أقصى للمشاركة في دوري الأبطال، سيتم عندها حجب المركز الرابع الذي يحتله لاتسيو، وسيُجبر على اللعب في الدوري الاوروبي.