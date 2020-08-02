شكرا لقرائتكم شاهد مفاجأة نجوم الكرة لـ هشام حنفي في عيد ميلاده الـ 47 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل هشام حنفى، نجم النادى الأهلي السابق، بعيد ميلاده الـ47، وولد حنفى فى 2 أغسطس عام 1973، ويعد هشام حنفى واحدا من أبرز لاعبى الوسط فى النادى الأهلى والمنتخب الوطنى فى العقود الأخيرة، بدأ حنفي مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، قبل أن يخوض تجربة احترافية يحترف بالدوري التركي، وبعد فترة من الغربة لم يتحمل حنفي الابتعاد كثيراً عن الوطن ليقرر انهاء التجربة والعودة إلى مصر.

من جانبها فاجئت زوجة هشام حنفي، نجم الأهلي، بفيديو في عيد ميلاده لعدد من نجوم الكرة يهنئون حنفي بعيد ميلاده، كان أبرزهم أحمد حسن وحازم إمام ووليد صلاح الدين، محمد فضل،علاء ميهوب، شريف عبد الفضيل، الإعلامي سيف زاهر.

ولم ينجح إلحاح أحمد حسن كابتن المنتخب السابق، في إقناع حنفي بالبقاء بالدوري التركي واستطاع حسام وإبراهيم حسن وحازم إمام إقناع لاعب الأهلي بالانضمام للزمالك بسبب، وبالفعل تدرب حنفي مغ الفريق الأبيض ثلاثة أيام لكنه لم ينجح في تحويل انتمائه.

في تلك الفترة تحدث حنفي مع محمود الخطيب نجم القلعة الحمراء السابق وشرح له القصة، فنصحه بيبو بعدم الانتقال إلى الزمالك لكي لا تنتهي علاقته مع الأهلي ويستطيع تولي مناصب في النادي مستقبلا، وطلب منه الحديث مع طارق سليم بما أنه كان المشرف على قطاع الكرة لكنه لم يوافق على عودته.

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وتلقى حنفي ماوضات من الإسماعيلي وعدد من الأندية، إلا أن مكالمة حلمي طولان أنهت انضمام نجم الأهلي إلى حرس الحدود ولعب 8 سنوات إضافية يعتبرها حنفي الأفضل في مسيرته بعد أن كان قريباً من الاعتزال عقب رفض القلعة الحمراء عودته، ليلعب 4 سنوات مع حرس الحدود ثم الاتحاد السكندري.

وعن سبب رحيله من البداية عن النادي الأهلي يقول حنفي، "بعض اللاعبين تآمروا علي لرحيلي عن الأهلي، علمت ذلك بعد رحيلي بأن البعض كان يدفع أموالا للجماهير كي يشتموني، كنا في التدريب قبل مباراة الزمالك في حضور 400 متفرج في مختار التتش، وفوجئت بالجماهير تسبني بدون سبب، بعد ذلك علمت حقيقة الأمر، وأنهم كانوا يريدون رحيلي وبالتالي يدفعون الأموال للجماهير كي تسبني وأشتبك معهم، هذا ما حدث فعلا بعدما اشتبكت في مرة مع الجماهير وغضب مانويل جوزيه من الأمر فطردني من التدريب".