شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر خوض لاعبى الزمالك التدريبات على فترة واحدة غدا بمعسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض التدريبات غدا الإثنين على فترة واحدة خلال معسكر الأبيض المقام ببرج العرب أستعدادا لاستئناف الدورى بمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس القادم .

وكان فريق الزمالك قد استأنف معسكره الثالث ببرج العرب أمس السبت استعدادا لعودة النشاط من جديد حيث يلتقي الفريق مع نظيره المصري يوم الخميس المقبل، وخاض الفريق تدريباته على فترتين الأولى في الصباح وتم التركيز على النواحي البدنية ..والثانية في المساء للتركيز على الجانب الفني

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و يترقب مسئولو الزمالك وصول الثنائى المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة قادمين من المغرب عبر ترانزيت فى دبى حيث تاجل وصولهم من اليوم الاحد لمدة 48 ساعة بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات في الطيران في ظل اجازات عيد الأضحى بالمغرب .

وكشف معسكر الزمالك المقام حاليا في برج العرب عن وجود لاعبين قادرين علي تعويض غياب بن شرقى واوناجم ، حيث اثبت اسلام جابر لاعب وسط الزمالك انه قادر علي تعويض غياب المغربي محمد اوناجم ، كما ظهر يوسف أوباما لاعب وسط في مستوي فني وبدني وذهني مميز مما جعله احد الأعمدة الرئيسية في خطة كارتيرون ، ويمكنه اللعب بدلا من أشرف بن شرقي في مركز الوسط المهاجم، ولعل من ابرز مكاسب الزمالك من معسكر برج العرب هو إيجاد بدائل من داخل الفريق لنجومه المحترفين .