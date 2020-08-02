شكرا لقرائتكم الجبلاية تحتفل بذكري ميلاد أول حارس لمنتخب مصر في كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية لموقع اتحاد الكرة بمولد مصطفى كامل منصور حارس الأهلي ومنتخب مصر في كأس العالم 1934 الذي توفي في يوليو 2002 بعد أن خاض مسيرة إدارية متميزة كسكرتير عاد للاتحاد الأفريقي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري.

تأهل منتخب مصر لكأس العالم ثلاث مرات ، الأولي كانت عام 1934 بإيطاليا ، ثم 1990 بإيطاليا أيضا تحت قيادة المدير الفني محمود الجوهري و كان أحمد شوبير هو حارس مرمي منتخب مصر وقتها ، ثم تأهل الفراعنة لكأس العالم عام 2018 بروسيا تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، وحرس مرمي المنتخب محمد الشناوي فى مباراتي أوروجواي وروسيا ، بينما لعب عصام الحضري المباراة الثالثة أمام السعودية وخسر الفراعنة المباريات الثلاث.

فى سياق متصل شارك منتخب مصر فى كأس العالم للقارات بالمكسيك لأول مرة فى تاريخه، بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى بوركينا فاسو "1998"، وكانت قائمة المنتخب المصرى بقيادة الجنرال محمود الجوهرى مكونة من: "نادر السيد، إبراهيم حسن، محمد عمارة، هانى رمزى، سمير كمونة، محمد يوسف، ياسر رضوان، حسام حسن(كابتن الفريق)،عبدالستار صبرى، ياسر ريان، هادى خشبة، عبد الحميد بسيونى، حازم إمام، عبد الظاهر السقا، عصام الحضرى، أحمد حسن، حسام عبد المنعم، خالد بيبو، وليد صلاح الدين".



مصطفى كامل

وكانت أول مباراة للفراعنة في مثل هذا اليوم 25/7 عام "1999" عندما واجه منتخب بوليفيا، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، سجل هدفى مصر عبد الستار صبرى بعد مرور ثمانى دقائق، وياسر رضوان فى الدقيقة "63" من الشوط الثانى.

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وجاء تشكيل مصر فى أول مباراة كالتالى: عصام الحضرى، إبراهيم حسن، عبد الظاهر السقا، مدحت عبد الهادى، محمد يوسف، أحمد حسن، هانى رمزى، ياسر رضوان، عبدالستار صبرى (خالد بيبو ق75)، حازم إمام (هادى خشبة ق84) ،حسام حسن (عبدالحميد بسيونى ق61).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وفى وقت سابق، أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه يدين للنادى الأهلى الذى يعتبره بيته الأول وعاش بين جدرانه بالفضل والسبب الرئيسى فيما وصل اليه حاليا.

وقال البدرى خلال حواره مع موقع نهائيات كأس العالم 2022 التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، "الأهلى بالنسبة لى حياة بأكملها داخل هذا الكيان العظيم لأكثر من أربعين عاماً، كل اللحظات السعيدة تمر أمامى بشكل مستمر، لقد تعلمت هناك الكثير من المثابرة والصبر وإتقان العمل، تعرف ما معنى الحكمة وتعلم المسؤولية فى مختلف المواقف، تكتسب الروح الانتصارية وتحقيق الذات. الأهلى يعنى البطولات والنجاح، هو القمة وكيفية الوصول إليها والمحافظة عليها. لعبت له وأنا شاب صغير، ومن ثم اتجهت للتدريب فيه بعد الاعتزال، كان هدفى دوما أن أرد جميل هذا النادى الكبير".