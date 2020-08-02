شكرا لقرائتكم تأجيل عودة بن شرقى وأوناجم للقاهرة 48 ساعة.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقرر تأجيل وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك إلى القاهرة لمدة 48 ساعة قادمين من المغرب بسبب عدم اكتمال اجراءات العودة للقاهرة .
ووفقا للموقع الرسمى للزمالك ، كان من المنتظر وصول الثنائي بن شرقى وأوناجم للقاهرة اليوم عبر ترانزيت في دبي لكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائي على أن يصلا بعد ٤٨ ساعة بعد اتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب اجازه عيد الأضحي المبارك .
وكان الثنائي قد حصلا على راحة في بلادهما وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطهما مع الفريق الابيض في تدريبات الفريق الأخيرة فى معسكره ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل فى اول مواجهات استكمال الدورى المتوقف منذ شهر مارس بسبب مواجهة فيروس كورونا .
وأجرى مسئولو نادي الزمالك عدة اتصالات اليوم مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم المحترفين في الزمالك، لمعرفة الموعد النهائي لوصولهما للقاهرة بعدما تعذر وصولهما وفقًا لما أعلنه مسئولو الزمالك.. وطلب مسئولو الزمالك من الثنائي سرعة الوصول للقاهرة والانتظام في معسكر الفريق.
ودخل فريق الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من أمس السبت وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل عودة بن شرقى وأوناجم للقاهرة 48 ساعة.. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.