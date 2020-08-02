شكرا لقرائتكم مجدي عبد العاطي يوافق علي العمل مدربا عاما للإنتاج الحربي لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي تعيين مجدي عبد العاطي مدربا عاما لفريق الإنتاج الحربي لنهاية الموسم خلفا لمحمد عبد الله نجم الأهلي والزمالك السابق الذي رحل عن منصبه، وقال مهدى في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:" مجدي عبد العاطي من ابناء الإنتاج الحربي ووافق علي قبول مهمة المدرب العام للفريق خلفا لمحمد عبد الله ردا لجميل النادي عليه وحبا للعمل مع مختار مختار المدير الفني للفريق وتقديرا لدوره المؤثر في مسيرته التدريبية"

وأضاف مهدي :" مجدي عبد العاطي سيقود مران الإنتاج بالتعاون مع مختار مختار لحين استرداد صحته بالكامل والعودة لقيادة مران الانتاج عقب تعافيه من فيروس كورونا".

وبذلك يصبح تشكيل الجهاز الفني للانتاج الحربي مكونا من: مختار مختار مديرا فنيا ومجدي عبد العاطي مدربا عاما وعبد الله رجب واسامة محمد مدربان مساعدان.

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في سياق آخر، أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة البت في طلب نادي الانتاج الحربي بتأجيل اول مباراتين له بالدوري أمام نادي مصر والأهلي علي ان يتم حسم هذا الامر خلال الأيام المقبلة بعد وضوح الروية بشأن موقف باقي إصابات الفريق وعودتهم للتدريبات الجماعية استعدادا لعودة الدوري.

وكان خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربي قال، إنه طلب من اتحاد الكرة بشكل ودى تأجيل أول مباراتين له بالدورى بسبب الاصابات العديدة بين اللاعبين بالكورونا من بينهم حارسي مرمى، وهو ما يجعل خوض مباريات الدورى فى مواعيدها أمرا صعبا، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يرد عليه حتى الأن.

من ناحية أخرى، كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباريات الأهلي والزمالك سترتفع بسبب تطبيق تقنية الفيديو في الدوري، وأضحت اللجنة أن تكلفة استقدام الطاقم الأجنبي تبلغ 25 ألف دولار، لكن مع تطبيق تقنية الفيديو، واستقدام حكام للفيديو بجانب حكم الساحة والمساعدين، فإن التكلفة ستزداد مبلغ يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار لتصل إلى 35 ألف دولار.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 للدورى يوم 22 أغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصرى للقاء ورغبة اللجنة الخماسية فى إنهاء الموسم الكروى بدون أى أزمات.