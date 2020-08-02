شكرا لقرائتكم الألماني فاغنر يعتزل كرة القدم.. ويتجه إلى التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر ساندرو فاغنر مهاجم منتخب ألمانيا السابق اعتزال كرة القدم، والدخول إلى عالم التدريب ابتداءً من العام المقبل، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "بيلد" عبر موقعها الإلكتروني يوم الأحد.

وقال فاغنر في تصريحات لـ"بيلد": أنا ممتن للغاية لأن كرة القدم أعطتني حياة مذهلة. كنت قادرا على تحقيق أهدافي وأحلامي، ارتداء قميص المنتخب الوطني جعلني فخورا للغاية.

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وبدأ فاغنر (32 عاماً) مسيرته في بايرن ميونخ قبل أن ينتقل للعديد من الأندية، منها فيردر بريمن وهيرتا برلين وهوفنهايم. وعاد لميونخ في موسم 2018 - 2019 كبديل لروبرت ليفاندوفسكي وكان آخر فريق لعب له هو تيانغين تيدا الصيني.

وفاز فاغنر بلقب بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما مع المنتخب الألماني في 2009، ثم خاض 8 مباريات دولية في 2017 – 2018، وكان جزء من الفريق الذي فاز ببطولة كأس القارات في 2017 ولكنه بعد ذلك اعتزل اللعب الدولي لعدم اختياره في كأس العالم 2018.

وأصبح فاغنر أحدث لاعب ألماني يعتزل كرة القدم في الأسابيع الأخيرة، عقب أندريه شورله الذي فاز بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني وبينيديكت هوفيديس.