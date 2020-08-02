شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. نجمات الرياضة في الكوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان أكثر من لاعبة عن ارتباطها، وتوديع حياة "السنجلة" سواء بالاحتفال في جو أسرى ، او إقامة حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء ، مستغلين فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا ، ليعلن عن فرحتهن ، و ارتباطهن بالنصف الأخر في حياتهن بعيدا عن الصالات و الملاعب ، ومن بين هؤلاء اللاعبات جيانا فاروق بطلة الكاراتيه ، و ثريا محمد لاعبة السلة و الأيقونة الأفريقية للعبة ، بالإضافة إلى هداية ملاك بطلة التايكوندو .



ريم العراقى

ومن قبلهن فقد احتفلت ريم العراقى لاعبة منتخب الطاولة بزفافها، وأميرة عصام لاعبة يد فريق سموحة أيضا .



زفاف ريم العراقى

Advertisements

جاء احتفال جيانا فاروق بإقامة حفل أقتصر عل أسرة العروسين ، بالإضافة إلى الأصدقاء و المقربين ، بينما احتفلت ثريا محمد لاعبة سلة الأهلى والملقبة بكليوباترا في جو عائلى بالمنزل اقتصر على أسرة العروسين فقط ، وبالإنتقال إلى ريم العراقى فأقامت حفل لزفافها ، وعمل فوتوسيشن .

وفيما يخص هداية ملاك فمن المقرر ان تكون احدث عروس في الوسط الرياضى على مستوى اللاعبات ، عقب عيد الأضحى ، حيث الاحتفال بالزفاف .



اميرة عصام لاعبة يد سموحة

يذكر ان الثنائى جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه ، و هداية ملاك نجحن في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، حيث تأهلت الأولى من خلال النقاط و الرانك الخاص بها من خلال المشاركة في المباريات و البطولات ، أما الثانية فتأهلت من خلال البطولة الأفريقية الأخيرة .