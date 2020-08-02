شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة: يضحكون على أحلامك وغدا يسألون كيف حققتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك عن أحلامه ، وطموحاته ، والتي سيتعجب الجميع منها ، وذلك عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام ، حيث نشر صورة لنفسه مرتديا قميص الزمالك ، وكتب عليها :" اليوم سيضحكون على أحلامك وغدا سيسألونك كيف حققتها " .

وعرض مسئولي الزمالك على عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، تقاضى 4 مليون جنيه سنويًا، من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء، بعدما تم الاستقرار على فتح ملف التجديد له خاصة أنه يتبقى فى عقده موسمين.

Advertisements

ورفض اللاعب الحصول على 4 ملايين جنيه سنويًا في العقد الجديد، خاصة أن قيمة عقده الحالي لم تتجاوز حاجز المليون و800 ألف جنيه، مطالبًا الإدارة البيضاء بالحصول على 7 ملايين جنيه في الموسم لتمديد عقده لمدة 3 مواسم أخرى.

وأفادت مصادر بأن صالح جمعة يدعم شقيقه في رفض القيمة الموضوعة له من الزمالك للتجديد، بل وتحدث معه عن إمكانية انتقاله للأهلي خلال الفترة المقبلة وبالتحديد بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، خاصة أنه يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مؤكدًا لشقيقه أن وضعه في الأهلي سيكون أفضل وسيتم تقديره بشكل يليق بإمكانياته الفنية والبدنية.