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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يوضح موقفه من عودة كهربا للدورى السعودى، وكارتيرون يرسم خطة مواجهة المصرى فى تدريبات الزمالك بـ"برج العرب".

الأهلى يوضح موقفه من عودة كهربا للدورى السعودى

أكد مسئولو النادي الأهلي موقفهم من السماح لمحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق بالعودة للدوري السعودي، من خلال إعارته أو بيعه في الموسم الجديد، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لأكثر من نادٍ سعودى خلال الساعات الماضية، واعترف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي بأنه كانت هناك رغبة فى السماح لكهربا بالخروج معاراً فى الموسم الجديد، حال تلقيه عرضاً مناسباً خارج مصر، خاصة أنه لم يكن لاعباً أساسياً ومحورياً فى تفكير السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق، وشدد المصدر فى الوقت ذاته على أن النظرة لكهربا تغيرت بشكل كبير مؤخراً، خاصة بعد تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الأهلى أمام سموحة والجونة ليصبح واحداً من أهم اللاعبين الذين ينوى فايلر الاعتماد عليهم الفترة المقبلة.

كارتيرون يرسم خطة مواجهة المصرى فى تدريبات الزمالك بـ"برج العرب"

يواصل الزمالك، تدريباته تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اليوم، الأحد، في معسكر الفريق المقام في مدينة برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى، في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل، في بطولة الدورى الممتاز، حيث سيعمل كارتيرون المدير الفني للفريق على تطبيق خطة المباراة خلال التدريبات ومعالجة جميع الأخطاء التي ظهرت بالفريق خلال فترة التوقف الكروى والتي حرص كارتيرون على تسجيلها من خلال سلسلة المباريات الودية التي خاضها الفريق الأبيض أمام سموحة وبيراميدز ووادى دجلة وطنطا وطلائع الجيش، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي حصل عليها اللاعبين أول أمس الجمعة، ثم عاد الفريق إلى تدريباته أمس السبت.

اتحاد الكرة يقلص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية إلي 3 الموسم بعد المقبل

استقر مسئولو اتحاد الكرة، علي تفعيل قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022 ، بعد تأجيل القرار، ليصبح عدد اللاعبين الأجانب في صفوف كل ناد 3 لاعبين فقط، حيث كان من المقرر تفعيل القرار الموسم المقبل بناءً على الاتفاق مع الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، والتأكيد على ذلك فى لائحة القيد بالموسم الحالى.

الزمالك يستعيد بن شرقى وأوناجم اليوم قادمين من دبى

يستعيد الزمالك، جهود الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، اليوم، الأحد، بعد توصل إدارة الكرة بنادى الزمالك حول عودتهما من المغرب من خلال دبى، نظراً لعدم وجود رحلة طيران مباشرة بين المغرب ومصر حيث تواجد الثنائى في مسقط رأسهما خلال فترة التوقف الكروى التى جاءت بسبب جائحة كورونا على أن يخضع الثنائى لفحوصات طبية شاملة ومسحة كورونا فور العودة إلى القاهرة.

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انطلاق معسكر الحكام الواعدين اليوم تحت إشراف الفيفا

يبدأ اليوم، الأحد، معسكر الحكام الواعدين تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ولجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، على أن يستمر حتى يوم 6 أغسطس الجاري بنظام الـon line، ويضم المعسكر جميع حكام الجمهورية الواعدين.

آزارو يُجبر الأهلي على إغلاق ملف ميركاتو الصيف

أغلق مسئولو النادي الاهلي ملف تدعيم الفريق بصفقة أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على الأقل خلال الفترة الحالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم وجود مكان بالقائمة حالياً لضم لاعب أجنبي حيث يضم الأهلي ستة أجانب هم ، النيجيري جونيور أجاي والمالي آليو ديانج والسنغالي آليو بادجي والأنجولي جيرالدو والتونسي على معلول والمغربي وليد أزارو الذى فسخ عقده مؤخراً مع نادي الإتفاق السعودي ورفض تمديد الإعارة لنهاية الموسم الجاري بسبب خلافات مالية.

الأهلي يعلن تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل

يعلن مسئولو النادى الأهلى تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل، بعد انتهاء خالد بيبو مدير القطاع من إعداد التصور النهائى تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لاعتماده بشكل رسمى، وبدء العمل فوراً على تطوير القطاع وإعادته لسابق عهده، من خلال توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول.