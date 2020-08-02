شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عودة بن شرقى وأوناجم للقاهرة 48 ساعة بسبب عطلة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل وصول الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الزمالك، إلى القاهرة لمدة ٤٨ ساعة قادمين من المغرب بسبب عدم اكتمال إجراءات العودة.

ووفقا للموقع الرسمى للزمالك، كان من المنتظر وصول الثنائى بن شرقى وأوناجم إلى القاهرة اليوم عبر ترانزيت فى دبى، ولكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائى، على أن يصلا بعد ٤٨ ساعة بعد إتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب إجازه عيد الأضحى المبارك .

وكان الثنائى قد حصلا على راحة فى بلادهما وتسببت ظروف الطيران فى تأخر انخراطهما مع الفريق الابيض فى تدريبات الفريق الأخيرة فى معسكره ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصرى يوم الخميس المقبل فى اول مواجهات استكمال الدورى المتوقف منذ شهر مارس بسبب مواجهة فيروس كورونا .

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وأجرى مسئولو نادى الزمالك عدة اتصالات اليوم مع الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم المحترفين فى الزمالك، لمعرفة الموعد النهائى لوصولهما للقاهرة بعدما تعذر وصولهما وفقًا لما أعلنه مسئولو الزمالك.. وطلب مسئولو الزمالك من الثنائى سرعة الوصول للقاهرة والانتظام فى معسكر الفريق.

ودخل فريق الزمالك بقياده الفرنسى باتريس كارتيرون فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من أمس السبت وذلك حتى عودة بطولة الدورى الممتاز فى بدايات الشهر المقبل.

اكتفى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التى خاضها الفريق خلال معسكرى برج العرب الأول والثانى حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدورى الممتاز الشهر المقبل.