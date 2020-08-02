شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخطط أبوجبل ليصبح "نمبر 1" فى تشكيل الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، على تنفيذ برامج إضافية فى التدريبات اليومية مع فريقه خلال فترة الإعداد الحالية استعدادا لاستكمال الدورى ومواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وكشف أبوجبل أن يركز تماماً فى التدريبات للوصول لأعلى فورمة بدنية وفنية قبل استئناف الدورى الخميس المقبل بمواجهة المصرى البورسعيدى، خاصة أنه وصل لقمة مستواه قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا، وكان نجم الشباك فى القلعة البيضاء بمواجهتى الزمالك أمام الأهلى والترجى التونسى والتتويج ببطولتى السوبر المحلى والأفريقى، كما قاد الزمالك لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.



تصدى رائعة فى موقعة رادس

وأكد أبوجبل أنه يحترم كل زملائه فى الزمالك جنش وعواد وصبحى، ويرى أنهم أصحاب كفاءات كبيرة فى حراسة المرمى، وأن التنافس بينهم يصب فى مصلحة الفريق الأبيض، كما أنه يرى السباق مع زملائه فى المنتخب الوطنى، خاصة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، تنافسا شريفا نحو رقم 1 فى عرين الفراعنة.

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أبو جبل يضع أمام عينيه حراسة مرمى الفراعنة كهدف أساسى لا يفكر في غيره، وكشف للمقربين خلال تدريباته القاسية التى خضع لها فى مسقط رأسه بأسيوط أثناء توقف كورونا، أنه حصل على وعد من الجهاز الفنى للمنتخب بأن حراسة الفراعنة ليست حكراً على أحد، والأفضل الذى يفيد الفريق يكون مكانه فى التشكيل. ولعل كلمات حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى كانت واضحة بأن تشكيلة الفراعنة ليست حكرا على أحد والأداء هو الفيصل بين اللاعبين للمشاركة.

وفى معسكرإعداد الزمالك ببرج العرب يحرص محمد أبو جبل على الحصول على جرعات تدريبية نوعية يكرر فيها نفس ما كان يفعله عصام الحضرى مع استغلال الإجازات والراحة للفريق في التدريب أيضا .



أبو جبل يتدريب بجدية شديدة

وشهدت الفترات الأخيرة مقارنات كثيرة بين أبوجبل ومحمد الشناوى حارس الاهلى الذى يحتل المرتبة الأولى في تشكيلة الفراعنة خلال السنوات الأخيرة سواء في كاس العالم أو أمم افريقيا 2019 التي استضافتها مصر.