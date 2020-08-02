شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يستعرض لياقته البدنية بعد التدريب الصباحى × 3 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الأهلي والزمالك السابق، استعراض لياقته البدنية خلال ممارسته التمارين الرياضية صباح اليوم حيث أصبح لديه أمر يوميا، والذى ظهر بفورمة عالية.

وكتب الحضرى، عبر حسابه بموقع تويتر :" لا تراقب النـاس ولا تتبع عثراتهم ولا تكشف سترهم ولا تتجسس عليهم، اشتغل بنفسك وأصلح عُيوبك لأنك سوف تُسأل عن نفسك وليس عن غيرك".

وانهالت التغريدات على نجم مصر السد العالى، حيث قال أحدهم:" وحش افريقيا كل سنه وانت طيب يا عم الناس"، وكتب أخر :" ما شاء الله عليك يا سد مصر العالي".





وفي وقت سابق، كشف الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن السر وراء إصراره وعزيمته على خوض التدريبات البدنية الشاقة بشكل يومي، رغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر، وبلوغه سن الـ47 عامًا، حيث إنه من مواليد 15 يناير 1973، كما قام السد العالي بتدريب بعض الحراس واللاعبين فى الفترة الماضية وخلال توقف النشاط الرياضى بسبب فيرس كورونا، وكان على رأسهم السنغالى أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى والحارس أحمد حمدى.

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وأوضح الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يُصر على خوض التدريبات البدنية بشكل يومي لعدة أسباب، منها المحافظة على لياقته ورشاقته وعدم التأثر بعامل السن، والسبب الثاني هو تأهيل نفسه للعمل فى مجال تدريب حراس المرمى، قائلاً: "بتمرن علشان لو فكرت أشتغل مدرب حراس مرمى أكون مؤهل لهذا المنصب".