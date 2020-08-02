شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جدول الدوري قبل أيام من العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود عجلة الدورى المصرى إلى الدوران من جديد فى السادس من أغسطس الجارى، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تفصلنا 4 أيام فقط على استئناف النشاط الكروى وعودة دورى المتعة والإثارة من جديد، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد العودة، وحفاظاً على سلامة اللاعبين، وبات جدول مسابقة الدورى العام والذى تم إعلانه مؤخراً أهم ما يشغل بال المشجعين، خاصة فيما يتعلق بأبرز المباريات فى شهر أغسطس ولقاء القمة بين الأهلى والزمالك والعديد من التساؤلات.

ما هى الفترة الزمنية التى توقفت فيها مسابقة الدوري؟

توقفت مسابقة الدورى العام فى الثانى عشر من شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، بفرمان من رئاسة الوزراء، لإحكام السيطرة على الوباء العالمى ومنع انتشاره بين أعضاء المنظومة الرياضية، واستمر توقف الدورى حتى السادس من أغسطس لفترة زمنية بلغت 147 يوماً.

من هو متصدر الجدول؟

النادى الأهلى يتصدر جدول مسابقة الدورى العام منذ بداية الموسم الجارى برصيد 49 نقطة، حصدها المارد الأحمر بعد 16 فوزاً متتالياً وتعادل وحيد أمام سموحة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 33 نقطة، وفى المركز الثالث يأتى بيراميدز برصيد 32 نقطة ورابعاً بحل نادى الزمالك برصيد 31 نقطة.

من هو هداف الدورى حتى الآن؟

يحتل عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، صدارة ترتيب جدول هدافى الدورى العام بالموسم الجاري، برصيد 13 هدفاً، ويليه محمد شريف صانع ألعاب الأهلى المعار إلى إنبى برصيد 9 أهداف، بينما يحتل سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 7 أهداف.

ما هى أول مباراة بعد توقف كورونا؟

مع دقات الثامنة مساء الخميس المقبل 6 أغسطس، تنطلق أول مباراة بعد توقف كورونا، والتى من المقرر أن تجمع فريقى الزمالك والمصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مؤجلات الجولة 14 من عمر المسابقة المحلية.

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متى يبدأ الأهلى مبارياته؟

يستأنف النادى الأهلى مبارياته فى مسابقة الدورى العام، الأحد المقبل 9 أغسطس، بلقاء قوى أمام نظيره إنبى يقام على استاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة مساءً، ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر المسابقة المحلية.

ما هى مواجهات الزمالك فى أغسطس؟

يخوض نادى الزمالك 6 مباريات فى شهر أغسطس، حيث يستهل مواجهاته بلقاء النادى المصرى ويختتمها بمباراة المقاولون، وبينهما يلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري، مصر المقاصة، نادى مصر والأهلى فى قمة الدورى العام.

متى تقام مباراة القمة؟

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 22 أغسطس الجارى على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ21، وكانت قمة الدور الأول قد انتهت بفوز الأهلى اعتبارياً على الزمالك المنسحب بنتيجة 2/0، فى المباراة التى أقيمت خلال شهر فبراير الماضى قبل توقف النشاط.

متى تنتهى المباريات المؤجلة؟

بعض الفرق خاضت 19 مباراة، وأقلها لعب 16 لقاءً فقط، حيث يتبقى 6 مباريات مؤجلة قبل الجولة 19، وهى الزمالك والمصرى، الزمالك والاتحاد السكندرى، الأهلى وإنبى، نادى مصر والإنتاج الحربي، مصر المقاصة وأسوان، حرس الحدود والمصري، وتقام آخر المباريات المؤجلة بين الاتحاد والزمالك الاثنين 10 أغسطس، فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 على استاد برج العرب.

هل ينتهى الموسم الجارى فى نوفمبر؟

هذا الموسم يعتبر استثنائياً بسبب الظروف التى يعيشها العالم كله نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد، ويتعشم مسئولو الجبلاية فى إنهاء المسابقة فى شهر نوفمبر المقبل ما لم تطرأ أمور جديدة من شأنها تعيل المسابقة مثل موجة ثانية من فيروس كورونا، وسيكون الانتهاء فى نوفمبر أمر ضرورى من أجل بداية موسم جديد فى توقيت مناسب.

من هو الفريق الذى لعب كل مبارياته بالجدول؟

فريق واحد فقط فى البطولة ككل خاض كل مبارياته، هو طلائع الجيش الذى خاض 19 مباراة بسبب تقديم مباراته أمام إنبى من الجولة الـ19.