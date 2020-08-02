شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار فى بوست غامض: "الناس للناس غير ذلك عبث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رجب بكار، لاعب فريق بيراميدز، منشورا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كتب فيه، "الناس للناس وبالناس وغير ذلك عبث"، واختار للمنشور خلفية السماعات الطبية، دون توضيح للبوست الذى سيطر عليه الغموض.

ويرغب رجب بكار فى حسم موقفه من قبل الزمالك، لتحديد وجهته بشكل نهائى فى الموسم المقبل، وتألق اللاعب مؤخرًا أمام الفريق الأبيض بعدما نزل كبديل فى اللقاء الذى جمع فريقه بيراميدز مع الزمالك، ضمن التحضيرات لعودة الدورى الممتاز، وانتهى بفوز فريقه بهدف من توقيعه.

وكشف رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، عن سر هدفه فى الزمالك، الذى جاء من تسديدة مقوسة مرت فوق محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض لتسكن شباك الفريق، ليتعرض الزمالك للهزيمة من بيراميدز، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما، الخميس الماضى، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس الجارى وقال بكار فى تصريحات لـ"الخليج 365" عقب المباراة: "الهدف به توفيق عندما أغلقت أمامى زاوية إرسال كرة عرضية متقنة وجدت أبو جبل قد أخذ خطوتين خارج خط المرمى وفى هذه الثانية قررت تسديد الكرة وحصل توفيق كبير فى التسديدة لتسكن الشباك".