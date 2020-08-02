الزمالك يعلن تأجيل وصول بنشرقي وأوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الزمالك أنه تقرر تأجيل وصول الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق، إلى القاهرة لمدة 48 ساعة.
وكان من المنتظر وصول الثنائي للقاهرة اليوم الأحد عبر ترانزيت في دبي، لكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائي.
وأكد الزمالك أن بنشرقي وأوناجم سيصلان بعد 48 ساعة، فور إتمام الإجراءات التي تعطلت بسبب أجازة عيد الأضحي المبارك.
وكان الثنائي حصلا على راحة في بلادهما وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطهما مع الفريق في التدريبات الفترة الأخيرة.
ويعسكر الفريق حاليا ببرج العرب استعدادا لعودة النشاط من جديد، حيث يلتقي الفريق مع المصري يوم الخميس المقبل بالدوري.
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