الأهلي يكشف لمصراوي موقفه من رحيل عربي بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، دخول الاتحاد السكندري في مفاوضات مع النادي لضم عربي بدر اللاعب الشاب في الفريق، مشيرا إلى أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر سيحسم مصيره.

وقال أمير توفيق، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الاتحاد السكندري لم يطلب التعاقد مع عربي بدر لاعب الأهلي".

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وأضاف: "هناك أكثر من ناد تواصلوا معي وطلبوا التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، ليس من بينهم الاتحاد السكندري".

وأتم قائلا: "سنطرح الأمر على لجنة التخطيط بالأهلي وعلى رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمعرفة رأيهم في إمكانية إعارة العربي بدر، وسيتم اتخاذ القرار النهائي وفقا لاحتياجات الفريق في الموسم الجديد".

يذكر أن عربي بدر من مواليد 2001 ويتواجد في فرق القطاع منذ 9 سنوات بعدما اجتاز اختبارات الناشئين، وشارك مع الأهلي في ودية سموحة استعدادا لاستئناف الدوري يوم 6 أغسطس المقبل.