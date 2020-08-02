مهاجم بايرن السابق يعلن اعتزال كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

ينهي مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم السابق ساندرو فاجنر مسيرته كلاعب ولكنه يريد الاستمرار في مجال كرة القدم كمدرب، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وقال فاجنر في تصريحات لـ"بيلد" :"أنا ممتن للغاية لأن كرة القدم أعطتني حياة مذهلة. كنت قادرا على تحقيق أهدافي وأحلامي. ارتداء قميص المنتخب الوطني جعلني فخور للغاية".

وبدأ فاجنر /32 عاما/ مسيرته في بايرن ميونخ قبل أن ينتقل للعديد من الأندية منها فيردر بريمن وهيرتا برلين وهوفنهايم. وعاد لميونخ في موسم 2018 / 2019 كبديل لروبرت ليفاندوفسكي وكان آخر فريق لعب له هو تيانجين تيدا الصيني.

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وفاز فاجنر بلقب بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما مع المنتخب الألماني في 2009، ثم خاض ثماني مباريات دولية في 2017 / 2018. وكان جزء من الفريق الذي فاز ببطولة كأس القارات في 2017 ولكنه بعد ذلك اعتزل اللعب الدولي لعدم اختياره في كأس العالم 2018.

وقال فاجنر أنه سيحصل على رخصة للتدريب الآن من أجل أن يصبح مدربا بداية من العام المقبل .

وأصبح فاجنر أحدث لاعب ألماني يعتزل كرة القدم في الأسابيع الأخيرة، عقب أندريه شورله الذي فاز بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني وبينيديكت هوفيديس.