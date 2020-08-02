دورتموند: علينا تخفيف العبء التدريبي على بيلينجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد سيباستيان كيهل رئيس قسم تراخيص اللاعبين بنادي بوروسيا دورتموند الألماني أنه يتعين على الطاقم التدريبي للفريق التعامل برفق مع فترة الإعداد الخاصة باللاعب الناشئ جودي بيلينجهام المنضم للفريق هذا الصيف.

ويحتاج الجهاز الفني للفريق إلى عدم تحميل اللاعب أعباء كبيرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد نظرا لعدم حصول اللاعب على فترة راحة كافية.

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ولعب بيلينجهام /17 عاما/ لفريق برمنجهام سيتي الإنجليزي حتى منتصف يوليو المنقضي قبل الانتقال رسميا لصفوف دورتموند في صفقة أشارت التقارير إلى أن قيمتها تبلغ 25 مليون يورو.

وقال كيهل في تصريحات إلى قناة النادي التلفزيونية : "مر (بيلينجهام) بعام طويل للغاية ، وهو ما لم يكن سهلا بالنسبة له. ولهذا ، سنعوضه عن هذا خلال فترة الإعداد".

ويستأنف دورتموند تدريباته غدا الاثنين بعدما خضع اللاعبون اختبارين للكشف عن الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.