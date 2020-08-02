رئيس برشلونة يفتح النار على آرثور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة الإسباني، أن النادي قرر اتخاذ إجراءات ضد البرازيلي آرثور ميلو لرفضه اللعب مع الفريق، مؤكدا أنه غادر النادي لأنه سيكسب ثلاثة أضعاف راتبه الحالي في يوفنتوس الإيطالي بدء من الموسم المقبل.

وكان ناديا برشلونة ويوفنتوس أكملا الصفقة التبادلية رسميا خلال الشهر الماضي، حيث انتقل آرثور إلى يوفنتوس مقابل انضمام البوسني ميراليم بيانيتش للبارسا و10 ملايين يورو نقدًا، لكن البرازيلي كان غاضبًا من طريقة رحيله عن "كامب نو".

وقال بارتوميو، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "أردنا تجديد عقد آرثور لكن الوضع الاقتصادي معقد، إلى جانب ذلك ، تلقى آرثر عرضًا جيدًا من نادٍ آخر لديه بيانيتش، ميراليم لاعب كنا مهتمين به منذ فترة طويلة".

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وأضاف: "لذلك جاء قرار رحيل آرثور عن برشلونة، حيث لم يتمكن من جعل نفسه لاعبًا لا غنى عنه هنا، وقبل كل شيء سيحصل على ثلاثة أضعاف راتبه الحالي، لأن الوضع المالي في إيطاليا مفيد للغاية".

ولا يزال آرثور غاضبًا من برشلونة ويرفض الانتظام في التدريبات بعد نهاية الدوري الإسباني، وبالتالي لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف نابولي الإيطالي في ملعب "كامب نو" في إياب دور الـ16 للمسابقة السبت.

وأكمل بارتوميو: "اتفقنا مع آرثور على أنه سيلعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم، إنه لاعب مهم ويمكنه مساعدتنا، لكنه لم يحضر وهذا سلوك غير مقبول، لذلك قررنا اتخاذ إجراء ضده، كما أظهر عدم احترام غير مقبول لزملائه وللنادي، وهذا غير مبرر".

وأتم رئيس برشلونة قائلا: "يجب أن نحلل ما حدث ونحاول أن نفهم الأسباب. سنسأل اللاعب عن دوافعه لارتكاب هذا السلوك، لكن ستكون هناك عقوبات بالتأكيد، إذا لم يؤدي الفرد ما عليه في العمل فلن يحصل على أجره".