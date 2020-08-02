الخليج 365 يكشف هوية المدرب الجديد لناشئي الأهلي.. وموقف تاكيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول بالأهلي أن النادي يفاوض مدربا برتغاليًا لقيادة الإدارة الفنية لقطاع الناشئين، مشيرا إلى أن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لوادي دجلة، ليس مطروحا على الإدارة.

وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي: "تاكيس جونياس ليس مطروحا لتولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين في الفترة القادمة".

وأضاف: "هناك اعتراف في النادي بقدراته وخبراته، لكن لم يتم طرح اسمه من الأساس في اجتماعات محمود الخطيب رئيس الأهلي مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة".

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وأكمل: "المدير الفني الذي يتم الاتفاق معه حاليا برتغالي الجنسية وقد يعمل لأول مرة في مصر، وتم الاستقرار عليه بالفعل والإعلان في غضون أيام".

وأتم المصدر قائلا: "سيعقد المدير الفني فور توليه المهمة جلستين، الأولى مع محمود الخطيب ولجنة التخطيط لمعرفة سير العمل وتقديم أفكاره ومقترحاته بشكل رسمي، والثانية مع مدربي القطاع".

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