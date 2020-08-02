وفاة رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري الأسبق

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن وفاة سعيد عمارة، رئيس الاتحاد الأسبق، عن عمر يناهز 87 عامًا.

ترأس عمارة اتحاد الكرة الجزائري، لفترة قصيرة، من شهر أبريل حتى شهر يونيو 1996، وتولى قبلها العديد من المسؤوليات.

بدأ عمارة مشواره كلاعب كرة قدم، في عام 1951، مع فريق مدينته سعيدة، قبل أن ينتقل للإنضمام إلى نادي بلعباس، ثم رحل إلى فرنسا في

موسم 1956/1957، لينضم إلى ستراسبورج الفرنسي، بعدها بيزييه حتى عام 1960، ثم رجع إلى الجزائر من أجل الالتحاق بفريق جبهة التحرير الوطني، من أجل المناضلة لدعم القضية الجزائرية.



ثم عاد عمارة إلى فرنسا، بعد استقلال الجزائر، عن احتلال الفرنسي، في عام 1962، لينضم لصفوف فريق بوردو، الذي تأهل إلى

نهائي كأس فرنسا 1964، وتعرضوا للخسارة، ثم لعب مع فريق مولودية سعيدة ثم تولى القيادة الفنية كمدرب بعد اعتزاله، منذ عام 1964 إلى 1968، وتوج معهم بكأس الجزائر في عام 1965، ثم شبيبة تيارت من 1968 حتى 1971، ثم الإشراف على تدريب المنتخب الجزائري من 1972 إلى 1974، و أندية ترجي مستغانم ومولودية وهران ومولودية سعيدة وغالي معسكر، الذي توج معه بلقب الدوري الجزائري عام 1984، وهو اللقب الوحيد لهذا الفريق حتى الآن، وأهلي بنغازي الليبي موسم 1998/1999.