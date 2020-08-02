رونالدو يحسم الجدل بشأن مستقبله مع يوفنتوس

تحدث البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، عن مستقبله مع النادي الإيطالي في الفترة المقبلة.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت 100 مليون يورو.

ونشر رونالدو تغريدة عبر منصته الشخصية

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عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، "سعيد بتحقيق لقب الدوري الإيطالي في آخر موسمين مع يوفنتوس من أصل 9 ألقاب متتالية".

وأضاف "يبدو الأمر سهلاً، لكنه ليس كذلك، فالأمر

يحتاج إلى التفاني والعمل الجاد من أجل تحقيق كافة أهدافك، دعونا نذهب للعام الثالث"، في إشارة إلى رغبته تحقيق البطولات مع يوفنتوس في عامه الثالث مع النادي لتحقيق لقب الدوري الإيطالي.

وتوج يوفنتوس بلقب الدوري بعدما جمع 83 نقطة، في حين يحل نادي إنتر ميلان وصيفًا بفارق نقطة واحدة.