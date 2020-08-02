إدواردو يقود الهلال في مواجهة النصر بالكلاسيكو السعودي

تأكد بشكل رسمي مشاركة النجم البرازيلي كارلوس إدواردو ضمن التشكيلة الأساسية لفريق الهلال في مواجهة النصر المرتقبة يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

من المقرر أن تستأنف مباريات الدوري السعودي للمحترفين يوم

الثلاثاء المقبل، بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويشارك إدواردو في تدريبات الهلال الجماعية اليوم، بعد شفائه من

الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، وسيكون جاهزًا للمشاركة في ديربي الرياض المرتقب.

وأكدت الفحوصات الطبية أن اللاعب توصل لكامل جاهزيته الفنية والبدنية بعد الدخول في برنامج تأهيلي خلال الفترة الأخيرة، وأكد طبيب الزعيم جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات .