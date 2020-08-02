داني سيبايوس يوضح موقفه من العودة إلى ريال مدريد

تحدث داني سيبايوس لاعب وسط أرسنال، المعار من نادي ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله في الفترة المقبلة.
وقال سيبايوس خلال تصريحات صحفية لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، " لم أحدد مستقبلي مع ريال مدريد في الفترةالمقبلة، لكنني سأتحدث مع رئيس النادي في هذا الأمر، وأريد المشاركة في 35 مباراة مع ريال مدريد في الموسم المقبل في حال عودتي".
وأضاف " أي لاعب يتمنى اللعب في نادي ريال مدريد الأفضل على مستوى العالم".
وأتم " سعيد بتتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد موسم صعب للغاية".
يذكر ان نادي ارسنال توج بكاس الاتحاد الانجليزي بعدما تغلب على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، كما أنهى أرسنال الدوري الإنجليزي في المركز الثامن.
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