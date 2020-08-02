تقرر تأجيل وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة، لمدة ٤٨ ساعة.
كان من المنتظر وصول الثنائي للقاهرة اليوم عبر ترانزيتفي دبي لكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائي على أن يصلا بعد ٤٨ ساعة بعد إتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب إجازة عيد الأضحي المبارك.
وكان الثنائي حصلا على راحة في بلدهما وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطهما مع الفريق في التدريبات الفترة الأخيرة.
ويعسكر الفريق حاليًا ببرج العرب استعدادًا لعودة النشاط من جديد، حيث يلتقي الفريق نظيره المصري يوم الخميس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل عودة بن شرقي و أوناجم ٤٨ ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.