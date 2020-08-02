تأجيل عودة بن شرقي و أوناجم ٤٨ ساعة

تقرر تأجيل وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة، لمدة ٤٨ ساعة.

كان من المنتظر وصول الثنائي للقاهرة اليوم عبر ترانزيت

في دبي لكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائي على أن يصلا بعد ٤٨ ساعة بعد إتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب إجازة عيد الأضحي المبارك.

وكان الثنائي حصلا على راحة في بلدهما وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطهما مع الفريق في التدريبات الفترة الأخيرة.

ويعسكر الفريق حاليًا ببرج العرب استعدادًا لعودة النشاط من جديد، حيث يلتقي الفريق نظيره المصري يوم الخميس المقبل.