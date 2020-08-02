اتحاد الكرة يحتفل بذكرى ميلاد حارس الأهلي ومنتخب مصر في كأس العالم 1934

حرص اتحاد الكرة على الاحتفال بذكرى مولد مصطفى كامل منصور حارس الأهلي ومنتخب مصر في كأس العالم 1934 الذي توفي في يوليو 2002 . وخاض منصور مسيرة إدارية متميزة كسكرتير عام للاتحاد الأفريقي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري. عام للاتحاد الأفريقي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري. ونشر اتحاد الكرة صورة للحارس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كتب عليها :" 2أغسطس 1914 .. مولد مصطفى كامل منصور حارس الأهلي ومنتخب مصر في كأس العالم 1934 الذي توفي في يوليو 2002 بعد أن خاض مسيرة إدارية متميزة كسكرتير عام للاتحاد الأفريقي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري". .. مولد مصطفى كامل منصور حارس الأهلي ومنتخب مصر في كأس العالم 1934 الذي توفي في يوليو 2002 بعد أن خاض مسيرة إدارية متميزة كسكرتير عام للاتحاد الأفريقي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري".

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