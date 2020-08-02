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الزمالك يتدرب فترة واحدة غدًا

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 قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، خوض التدريبات غدًا الإثنين على

فترة واحدة.

 كان الفريق استأنف معسكره ببرج العرب استعدادًا لعودة النشاط من جديد، حيث يلتقي

الفريق نظيره المصري يوم الخميس المقبل.

 خاض الفريق تدريباته اليوم على فترتين، الأولى في الصباح، وتم التركيز على النواحي البدنية، والثانية في المساء للتركيز على الجانب الفني خلالها.

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