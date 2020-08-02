يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساء اليوم بمعسكر الإقامة ببرج العرب. كان الفريق أدى تدريبه الصباحي اليوم وتم التركيز خلاله على الجانب البدني، فيما سيركز الجهاز الفني بالمران المسائي اليوم على الجانب الفني. على الجانب الفني. وكان الفريق استأنف معسكره ببرج العرب استعدادًا لعودة النشاط من جديد، حيث يلتقي الفريق مع نظيره المصري يوم الخميس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التركيز على الجانب الفني في المران المسائي للزمالك استعدادًا للمصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.