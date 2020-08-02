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أستون فيلا يستهدف ضم أوريجي

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يخطط نادي أستون فيلا الإنجليزي، لضم مهاجم ، ديفوك أوريجي، خلال الانتقالات الصيفية، من أجل تعزيز خط هجوم الفريق.

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن أوريجي يقترب من الانضمام إلى

أستون فيلا، حيث يرغب اللاعب بأن يلعب بشكل أكبر، بعد قلة مشاركته مع الريدز بـقيادة يورجن كلوب.

أضافت الصحيفة ، بأن دين

سيمث المدير الفني لفريق أستون فيلا، يرغب بتعزيز خط هجوم الفيلانز، ويعد أوريجي، و ميلوت راشيكا مهاجم فيردر بريمن.

وأشارت بأن ليفربول سيوافق على رحيل أوريجي، في حال وصول عرض مناسب، من أجل توفير بعض من الأموال، لتمويل الصفقات.

 

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