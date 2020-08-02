مدرب لايبزيج الألماني يكشف حقيقة فوز فريقة بدوري الأبطال الأور بي

كشف جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج الكروي، حقيقة فوز فريقة بلقب دوري ابطال أوربا .

واعترف ناجلسمان، بأن فريقه ليس من المرشحين للفوز باللقب الأوربي ولكنه لم يستبعد وصول الفريق إلى المباراة النهائية التي تقام في مدينة لشبونة البرتغالية.

وقال ناجلسمان في تصريحات صحفية المانية اليوم

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الأحد : لايبزيغ وأتالانتا الإيطالي ليسا من المرشحين للفوز باللقب الأوروبي.

وأضاف: رغم ذلك لا أستبعد أن يصل فريقي إلى المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ الأمر يعتمد علينا ويجب أن نستعد لهذا.

وفي حال فاز لايبزيغ بلقب البطولة، التي ستقام أدوارها النهائية هذا العام في العاصمة البرتغالية لشبونة ، سيحصل ناجلسمان على مكافأة مالية كبيرة طبقا لبنود العقد مع لايبزيج، وقال: أعتقد أن هذا مطبق على الجميع. إذا لم يكن هذا البند موجودا ، فإنه يعني أنك تفاوضت بشكل سيئ.

ويلتقي لايبزيج في دور الثمانية مع أتلتيكو مدريد الإسباني يوم 13 أغسطس الحالي في لشبونة.