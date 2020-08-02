النصر يرغب في إعادة كهربا إلى الدوري السعودي

تردد اسم الجناح الدولي المصري السابق “محمود كهربا” في أروقة نادي النصر السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، بهدف إعادته إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، واستغلال تعاقد الأهلي مع طاهر طاهر من المقاولون العرب، والإصرار على مواصلة رمضان صبحي لموسم آخر على سبيل الإعارة من هدرسفيلد تاون.

وحظى محمود كهربا /26 عامًا/ بمسيرة مميزة مع نادي اتحاد جدة السعودي في الفترة من 2016 حتى 2018 عندما كان معارًا له من الزمالك.

وشارك محمود كهربا في 44 مباراة بالدوري السعودي وسجل 20 هدفًا خلال موسمين، كما قاد الفريق لتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.

وقالت صحيفة مكة السعودية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن إدارة نادي النصر السعودي تُفكر في خيار التوقيع مع محمود كهربا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضحت “وكيل أعمال كهربا (أحمد يحيى) أفصح لبعض المقربين منه أن اللاعب يملك عرضًا جادًا من أحد فرق العاصمة السعودية، وتم إرجاء المفاوضات قبل بداية الموسم المقبل 2021/2020 بسبب ارتباط اللاعب بعقد رسمي مع الأهلي منذ الميركاتو الشتوي الماضي”.

ولم يلعب محمود كهربا بصفة أساسية مع الأهلي خلال الفترة الماضية، ويواجه عقوبة الإيقاف المحلي حتى نهاية الموسم بسبب أحداث مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت على الأراضي الإماراتية نهاية شهر فبراير الماضي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تخفيف عقوبة الإيقاف إلى 10 مباريات، وتسعى إدارة الأهلي إلى تخفيف العقوبة بتقديم تظلم جديد إلى لجنة الانضباط.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من التصريحات التي أدلى بها محمود كهربا لقناة الأهلي الرسمية، عن تواصله الدائم مع زملائه السابقين في نادي اتحاد جدة السعودي، الأمر الذي أثار الشكوك حول مستقبل اللاعب، لتبدأ الصحف السعودية في التحدث عن إمكانية إلتحاقه بصفوف نادي النصر.