رازفان لوشيسكو يلتقي بعشاق الهلال في بث مباشر عبر يوتيوب

وافق المدير الفني لنادي الهلال السعودي “رازفان لوشيسكو” التحدث إلى عشاق الفريق في بث مباشر عبر يوتيوب، مساء اليوم الأحد، في أول مؤتمر صحفي افتراضي يعقده منذ توقف الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على موقع تويتر موعد المؤتمر الصحفي الافتراضي للمدرب رازفان لوشيسكو، قائلاً “رازفان سيعقد مؤتمرًا صحفيًا عن بُعد، سينقل في بث مباشر عبر القناة الخاصة للنادي على يوتيوب في تمام الساعة 18:10 مساءً (التوقيت المحلي)”.

وسيلقي المدير الفني الروماني الضوء على ما حدث خلال فترة التحضير لاستئناف الدوري السعودي مطلع الشهر الجاري.

كما سيتحدث لوشيسكو عن استعدادات الهلال لمباراة ديربي الرياض أمام النصر، والمقرر لها يوم الخامس من أغسطس الجاري ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر، ورغم ابتعاده بهذا الفارق من النقاط رفضت إدارته بشكل قاطع إلغاء الموسم بسبب كورونا، والمواصلة حتى الجولة الأخيرة، تطبيقًا منها لمبدأ تكافؤ الفرص.