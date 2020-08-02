رياضة | ألكسندر زفيريف: من الجنون إقامة بطولة أمريكا المفتوحة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ألكسندر زفيريف: من الجنون إقامة بطولة أمريكا المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف السابع عالميا خطط إقامة بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) رغم جائحة "كورونا"، لكنه لم يلغ مشاركته المرتقبة في البطولة.

وقال زفيريف (23 عاما)، على هامش بطولة استعراضية في جنوب فرنسا: "من الجنون قليلا، أن تقام بطولة أمريكا المفتوحة الآن.. أفضل ألا تقام البطولة حاليا وأن نبدأ ببطولات أوروبا".

وأشار زفيريف إلى أنه "ليس الوقت المناسب للسفر إلى أمريكا، في ظل الوضع الصحي هناك".

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لكنه أضاف: "إذا أقيمت بطولة أمريكا المفتوحة، ما الذي يوجب على اللاعبين فعله؟ خاصة إذا كان الجميع سيشارك. الأمر يتعلق أيضا بنقاط التصنيف".

وقال زفيريف أيضا، إنه لا يفكر في الانسحاب من البطولة المقرر انطلاقها في 31 آب/أغسطس الحالي رغم إقامتها بدون جماهير.

وأبدى العديد من اللاعبين واللاعبات تحفظهم على إقامة البطولة هذا العام في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت أعلى أرقام للإصابات في العالم.