رياضة | فرمان فرنسي حاسم.. كارتيرون يرفض رحيل «نجم الزمالك»

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرمان فرنسي حاسم.. كارتيرون يرفض رحيل «نجم الزمالك» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فكرة رحيل إسلام جابر، جناح الفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

كارتيرون يرفض رحيل إسلام جابر

Advertisements

المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، رفض بشكل حاسم، رحيل إسلام جابر عن الزمالك سواء للبيع او الاعارة بعد تألقه بشدة بقميص الفريق الأبيض في المباريات الودية الأخيرة.

وتلقى إسلام جابر جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عدة عروض محلية للاعارة في الأيام الماضية إلا أن قرار المدرب الفرنسي كارتيرون حسم مسألة بقائه داخل القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن إسلام جابر، انضم إلى الزمالك، في الصيف الماضي بعد تألقه مع الداخلية، في بطولة الدوري المصري الممتاز.