رياضة | الزمالك يؤكد استبعاد نجميه أمام المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يؤكد استبعاد نجميه أمام المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك حقيقية مشاركة ثنائي الفريق المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي في لقاء المصري البورسعيدي.

وأكد المصدر صعوبة لحاق الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لعدم جاهزيتهما بدنيا، بمواجهة الفريق مع المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس واللقاء ضمن مؤجلات الجولة 14، فى افتتاح منافسات مسابقة الدورى.

وكان قد أنهي الزمالك مبارياته الودية يوم الخميس الماضي أمام طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

والجدير بالذكر أن ‏يترقب الأبيض وصول بن شرقي واوناجم الأحد اليوم، ويعود الثنائى المغربى عن طريق دبى لعدم وجود رحلة طيران مباشرة من المغرب الى مصر في الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.