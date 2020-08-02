رياضة | أوليفر كان يوجه انتقادات لاذعة لـ"يويفا" بسبب مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أوليفر كان يوجه انتقادات لاذعة لـ"يويفا" بسبب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أوليفر كان نجم بايرن ميونخ السابق وعضو مجلس الإدارة عن استيائه من قرار إلغاء عقوبة مانشستر سيتي على خلفية خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وتمكن مانشستر سيتي من إلغاء العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وألغت محكمة التحكيم الرياضي العقوبة في الشهر الماضي بسبب نقص الأدلة، وذلك رغم إقرار أن مانشستر سيتي لم يتعاون بشكل صحيح في التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأكد أوليفر كان، حارس مرمى بايرن ميونيخ السابق، والذي انضم إلى مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ في يناير الماضي، وسيتولى منصب الرئيس التنفيذي في العام المقبل، أن كرة القدم بحاجة لأن تأخذ اللوائح «بجدية أكبر».

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وأصر أوليفر كان أنه ليس لديهم «توجه» ضد مانشستر سيتي بالتحديد، لكنهم يريدون أن يصبح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكثر صرامة على الأندية التي يشتبه عدم امتثالها لقواعد اللعب المالي النظيف.

وقال أوليفر كان في التصريحات التي نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: «لا أعرف الوضع بالتحديد في مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان أو أندية أخرى، ولكن أعتقد أننا يجب أن نأخذ قواعد اللعب المالي النظيف على محمل الجد في المستقبل».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى هيكل واضح، وقواعد اللعب المالي النظيف خطيرة، ونريد الحصول على منافسة أكثر توازنا».

وتابع: «إذا كان لديك في المستقبل فقط نفس الأندية التي تفوز بدوري أبطال أوروبا، أو تفوز على سبيل المثال، بالدوري الألماني أو الدوري الإنجليزي الممتاز، أو الدوريات الأخرى، أعتقد أن الأمور ستصبح مملة بعض الشيء».

واختتم أوليفر كان تصريحات قائلًا: «لذلك، أعتقد أننا يجب أن نفعل كل شيء لنجعل قواعد اللعب المالي النظيف قوية بشكل حقيقي».