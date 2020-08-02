رياضة | سولسكاير يتجه لبديل "دي خيا"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سولسكاير يتجه لبديل "دي خيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إدارة الشياطين الحمر، برغبته في ضم بديل للحارس الإسباني دافيد دي خيا.

ويحتاج سولسكاير إلى حارس يعتمد عليه من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بالإضافة إلى أن العودة إلى دوري أبطال أوروبا تعد تحديًا يحتاج إلى حارس قوي، مع تراجع أداء دي خيا في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصيحفة «ذا صن» الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد حدد بالفعل الحارس الذي يمكنه منافسة دي خيا بقوة في الموسم المقبل، وهو الدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى نادي ليستر سيتي.

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ويمتلك كاسبر شمايكل، نجل أسطورة حراسة مرمى مانشستر يونايتد بيتر شمايكل، عقدًا مع ليستر سيتي يمتد حتى يونيو 2023، وهو حارس بمواصفات جيدة، ويمتلك خبرة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يعد خيارًا مكلفًا لإدارة مانشستر يونايتد، مثل السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد والذي يعد أيضًا من أهداف إدارة «الشياطين الحمر».

وتراجع أداء دي خيا بشكل كبير خلال الموسم الحالي، حيث انخفضت قيمته، ولم يعد الحارس المؤتمن في نظر سولسكاير، على الرغم من تحديد تعاقده مع مانشستر يونايتد مؤخرًا، وتحديدًا في العام الماضي، والذي جعله أعلى لاعب أجرًا في «أولد ترافورد» براتب صافي يتجاوز 15 مليون يورو سنويًا.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن التعاقد مع كاسبر شمايكل يعد ضروريًا لمانشستر يونايتد، حيث تعتقد إدارة «الشياطين الحمر» أن دين هندرسون الحارس صاحب الـ 23 عامًا، والذي قدم أداءً مميزًا مع شيفيلد يونايتد خلال موسم 2019-2020، لا يزال في مستوى المبتدئين.

ولا يخفي سولسكاير إعجابه بقدرات كاسبر شمايكل، ويرى أنه قادر على أن يكون الحارس الأساسي في مانشستر يونايتد، في ظل أدائه الجيد مع ليستر سيتي ومساهمته الكبيرة في تحقيق «الثعالب» للمفاجأة التاريخية بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، بالإضافة إلى أدائه المميز في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، وقيادة ليستر سيتي إلى ربع النهائي في أول مشاركة في تاريخه بالبطولة.