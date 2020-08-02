رياضة | كواليس اجتماع فايلر مع نجوم الأهلي في مران اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس اجتماع فايلر مع نجوم الأهلي في مران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق في مران اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة.

وتشهد المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة باللاعبين بجانب الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

ويعود الفريق للتدريبات الجماعية مساء اليوم، عقب حصولهم على راحة سلبية لمدة 48 بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس الجاري في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس عشر بمسابقة الدوري الممتاز.