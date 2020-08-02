رياضة | عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الأحد أن نجم الأهلي على رادر أحد أكبر الأندية في اليونان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية اليوم نقلا عن تقارير يونانية أن نادي أوليمبياكوس يأمل في ضم وليد أزارو نجم الأهلي بشرط واحد فقط وهو فشل ضم المصري أحمد حسن كوكا من سبورتنج براجا البرتغالي.

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وأعير وليد ازارو إلى الاتفاق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، لكن اللاعب رفض تمديد إعارته إلى نهاية مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

قرار أزارو بعدم التمديد للاتفاق جعل الاتحاد السعودي يعلن عدم قدرة اللاعب على الانتقال لأي ناد داخل المملكة في الفترة المقبلة.

ويفكر أوليمبياكوس في ضم كوكا بشكل نهائي من براجا، لكن الأخير يطلب 2 ونص مليون يورو من أجل التفريط في اللاعب وهو ما قد يعرقل الصفقة الأمر الذي يمنح أزارو فرصة الانتقال إلى بطل الدوري اليوناني.