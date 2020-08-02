الامارات | مدرب نابولي يثير الضحك بطريقة إيقاف ميسي.. "في الأحلام"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نابولي يثير الضحك بطريقة إيقاف ميسي.. "في الأحلام" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناول مدرب نابولي الإيطالي جينارو غاتوزو الطريقة التي يمكن من خلالها إيقاف نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي بأسلوب ساخر ومثير للضحك، عندما قال لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "يمكنني إيقاف ميسي في أحلامي، أو عندما أشغل البلاي ستيشن لابني، ليلعب مباراة بين نابولي وبرشلونة".

تأتي تصريحات غاتوزو قبل مواجهة نابولي لخصمه برشلونة في الثامن من أغسطس الجاري في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في وقت كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إيطاليا قد انتهت بالتعادل 1-1.

وأضاف غاتوزو: "حاولت بالفعل التسجيل في شباك برشلونة، عندما كنت ألعب مع ميلان، وكان وزني أقل 10 أو 15 كيلوغراما من الآن.. ستكون مباراة رائعة ومختلفة، ولا ينبغي أن نفكر في وجوب تسجيل الأهداف، لكن لا بد من الوصول إلى كامب نو برؤوس مرفوعة".

وأكمل: "يعتمد برشلونة على الجودة، لذا علينا أن نلعب كفريق ونثق في حظوظنا.. نعلم أن المباراة ستكون صعبة".

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