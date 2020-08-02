شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز «زيزو» لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج تدريبي خاص للاعب الوسط، أحمد سيد «زيزو»، ليكون جاهز للمشاركة في مواجهة المصري، المقررة الخميس ضمن مباريات الدوري الممتاز.

ويرغب كارتيرون، في الارتقاء بمعدلات الأحمال الخاصة باللاعب، بعدما اشتكي من آلام عضلية خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً وأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في مبارياته.

واشتمل البرنامج البدني، الذي حدده كارتيرون، الخضوع لبعض التدريبات المائية للمساهمة في فك العضلات والاستشفاء.