شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يجرب حمدي زكي في مركز رأس الحربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي، تجربة محمد حمدي زكي، في مركز رأس الحربة الصريح خلال الفترة المقبلة.

ويرغب جوميز، من الاستفادة من قدرات اللاعب في مركز رأس الحربة، الذي يعاني نقص عددي في الإسماعيلي، بخلاف المهاجم القادم من الخلف الذي يتوفر به أكثر من لاعب بخلاف حمدي زكي.

وعقد جوميز، جلسة مع زكي، طالبه خلالها بالتمسك بالفرصة وتثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.