شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقرر عودة ناشئ المقاصة بعد نهاية الإعارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ حمادة صدقي، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على أداء، محمود فهمي نائي مصر المقاصة الذى تعاقد معه مسؤولى النادى السكندري على سبيل الإعارة خلال الموسم الجاري، وذلك بعدما ظهر اللاعب بمستوى ضعيف خلال فترة الإعداد الحالية التى يخوضها سموحة إستعداداً لإستئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل، و من المقرر ان تنتهى إعارة اللاعب مع سمحة بنهاية الموسم الجاري
واشتقر حمادة صدقي على عدم شراء محمود فهمي من نادي مصر المقاصة، بعد نهاية إعارته في نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب عدم قناعته بمستواه الفني، حيث تحفظ على المستوى الفني الذي ظهر عليه اللاعب في المباريات الودية التي خاضها الفريق في الأيام الماضية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، يذكر أن اللاعب صاحب ال21 عاما، لعب مع سموحة هذا الموسم مباراتين لم يحرز خلالهما اي هدف
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