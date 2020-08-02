شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لـ مصطفي محمد لتحديد موقفه من مباراة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اختبار طبي، الاثنين، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة المصري.
وتخلص مصطفي محمد، من الالام العضلية التي داهمته خلال مباراة طلائع الجيش، الودية الأخيرة، ولم يستطع علي اثرها اكمال المباراة.
وبالرغم من تحسن حالة مهاجم الزمالك، الا ان باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، يفضل اخضاعه لبعض الفحوصات الطبية، للإطمئنان علي حالته قبل الدفع به في المواجهة المقبلة.
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الوضع في مصر
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اصابات
94,316
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تعافي
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وفيات
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