شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال ينتظم فى تدريبات طلائع الجيش بعد تعافيه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتظم عمرو جمال، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى طلائع الجيش، في تدريبات فريقه عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.
وظهر اللاعب بصورة جيده على المستوى الفنى والبدنى، كما نال ثناء الجهاز الفنى بقيادة عبدالحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، الذي حرص على عقد جلسة فنية معه، لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز بعد غياب أكثر من 5 شهور، الذي سينطلق يوم الخميس المقبل.
واستانف الفريق العسكري تدريباته، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بمناسبة عيد الأضحى.
وشارك عمرو جمال بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وهي ما أبعدته عن الفريق في المباريات الودية الماضية.
وتعادل طلائع الجيش مع الزمالك بهدف لكل فريق في آخر مواجهاته الودية.
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